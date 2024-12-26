Ankara'da TIR ile belediye otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da TIR ile belediye otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde TIR ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada yolculardan bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde TIR ile çarpışan belediye otobüsündeki yolculardan A.K. (48) hayatını kaybetti, S.Y. (20) yaralandı.

otobus.webpKaza, saat 08.00 sıralarında Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Koru Metro İstasyonu'ndan ve Başkent OSB'ye sefer yapan 581 hat numaralı belediye otobüsü ile vinç parçası yüklü TIR, kavşaktan aynı anda dönüş yaptıkları sırada çarpıştı. TIR'ın taşıdığı vinç parçası, otobüste hasara neden oldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otobüste yolcu olarak bulunan A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer yolcu S.Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

kaza.webpTIR ve otobüs sürücüleri, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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