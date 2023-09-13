Ankara'da TOGG marka polis aracı göreve başladı

Yerli ve Milli otomobil TOGG piyasaya sürüldüğünden bu yana pek çok haberle gündeme gelmeye devam ediyor. TOGG otomobil bu defa Ankara'da göreve başlayan bir polis aracı olarak öne çıktı.

Ankara'da TOGG marka polis aracı göreve başladı

Piyasaya sürüldükten sonra ilk olarak İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen bir etkinlikte polis aracı olarak görüntülenen TOGG vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Fabrikasına dair haberlerle gündemden inmeyen TOGG aynı zamanda karıştığı maddi hasarlı kazalarla da gündeme geliyor.

TOGG bu defa Ankara'da polis aracı olarak göreve başladı.

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Siyah renkli ve kırmızı şeritli olarak görüntülenen TOGG marka polis aracı tıpkı İstanbul'da olduğu gibi bu defa Ankara'daki polislerin hizmetinde olacak.

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