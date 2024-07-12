Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi açıklama geldi

Kaynak: AA
Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi açıklama geldi

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını açıkladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi sonrası 15 temmuz tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmişti.

15 TEMMUZ'DA BAŞKENTTE ULAŞIM ÜCRETSİZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bazı büyükşehirlerde ulaşım ücretsiz oluyor. EGO Genel Müdürlüğü, bu sene de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını açıkladı.

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EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

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