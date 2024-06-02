Ankara’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Olay, Akyurt ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, U.K. kontrolündeki 06 DG 2881 plakalı araç ile M.K.’nın sürdüğü 06 PPY 67 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.K.’nin aracı şarampole devrilirken, kazaya sebep olduğu öne sürülen araç ise metrelerce uzağa savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza bölgesinde sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.