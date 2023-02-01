Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz et satışında kuyruk uzadı gitti. İşte ülkenin hali

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşın yanında olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başkent Market ve Başkent Büfelerin ardından ‘Başkent Mobil Market’ de Ankaralılarla buluştu. Yüzde yüz yerli besi hayvanlarından temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri bugün itibarıyla Başkent Mobil Market ve Başkent Market'lerde uygun fiyattan satışa sunmaya başlandı.

Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçede uygun fiyatlı et satışı yapılacak olan Başkent Mobil Market’in ilk hizmet noktası olan Sıhhiye’de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkent Mobil Market’te kıyma 139,5 TL’den, kuşbaşı ise 149,5 TL’den satışa çıkarıldı.

Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara’nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı yapacak.