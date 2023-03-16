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Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:08
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalanırken çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Mamak ilçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen, F.Ö. ve T.K.’nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, tespit edilen 1’i cezaevinde bulunan toplam 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 10 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramalarda, 9 şahıs gözaltına alınırken ticaretini yapmak üzere bulundurdukları toplam 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ve bin 266 adet uyuşturucu hap (extacy) ele geçirildi.

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