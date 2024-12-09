Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 650 adet hap ele geçirildi

Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 650 adet hap ele geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde temin ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Keçiören ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 7 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. O.K. (25) gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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