Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 630 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri Eryaman bölgesinde bir şahsın çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslara uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat aldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan kişinin F.Y. isimli şahıs olduğu, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan şahsın ikameti ve çevresinde çoğunluğu yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. F.Y., uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği sırada polis ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı.

aw132173-02.jpgPolis ekiplerince F.Y. isimli şahsın ikametinde ve H.A. isimli şahsın aracında yapılan aramalar sonucunda toplamda 630 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas teraziyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 205 Türk Lirası ile 204 dolar para ele geçirildi.

aw132173-01.jpgF.Y. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece F.Y isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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