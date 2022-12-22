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Ankara'da, üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çalıştığı sırada üzerine vinç direği devrilen işçi Hasan Berkay V. (50), yaşamını yitirdi. 

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 23:51
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Ankara'da, üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

Ankara'da, üzerine vinç direği devrilen işçi öldü
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(DHA) - Olay, saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Hasan Berkay V.'nin üzerine, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle vinç direği devrildi. 

Hasan Berkay V. devrilen direğin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Berkay V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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