Ankara’da villa hırsızlığında şok detay! Planı kusursuzdu detayı unuttu

DHA

Ankara Çankaya’da bir villada çelik kasa çaldıkları iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kameraya takılan görüntü üzerine polis bir şüphelinin kolundaki saat hırsızları ele verdi.

Çankaya ilçesinde 27 Eylül günü maskeli 2 kişi, üzerinde dikenli teller olan duvardan atlayıp villanın bahçesine girdi. Villanın camını kırıp içeri giren şüpheliler, yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki çelik kasayı alıp kaçtı. Site görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, kısa sürede izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir gün önce villaya eşya taşındığını belirledi. Eşya taşıyan kişilerden birinin kolundaki beyaz saat, görüntülerdeki bir şüphelinin kolundaki saatle eşleşti. Bu detay üzerinden kimlikleri tespit edilen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kolunda saat olan şüphelinin, bir gün önce eve eşya taşıdığı, arkadaşlarıyla birlikte plan yapıp, soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

