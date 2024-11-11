Ankara’da yan baktın tartışması kanlı bitti

Kaynak: İHA
Ankara’da yan baktın tartışması kanlı bitti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonunda çıkan "yan baktın" tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonundan araçlarına benzin almak için gelen S.T.Ç ve H.M.Ö adlı şahıslara kendi araçlarının camını silen E.K, A.K ve H.B.Ç adlı şahıslar, "Ne bakıyorsunuz?" diyerek laf atarak tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, A.K ve H.B.Ç yanlarında getirdikleri ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği S.T.Ç ve H.M.Ö çeşitli yerlerinden yaralandı. Zanlılar hızla olay yerinden yaya olarak kaçarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Benzin istasyonuna gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.
Kaçan silahlı saldırganlar için çalışma başlatan polis ekipleri, E.K, A.K ve H.B.Ç’yi suç aleti ile birlikte yakaladı.

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