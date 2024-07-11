Ankara'da yasadışı papağan operasyonu

Kaynak: İHA
Ankara'da yasadışı papağan operasyonu

Ankara'da yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 12 papağana el konulduğu bildirildi.

Papağan operasyonu

Ankara'da, yasadışı yollarla ülkeye sokulan çeşitli türlerdeki 12 papağanın ele geçirildiği ve bu durumla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Güney Amerika ve Afrika'dan kaçak yollarla getirilip satılan çeşitli türdeki papağanlar üzerinden haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Altındağ bölgesinde düzenlenen operasyonda, 7 Jako, 4 Konur ve 1 Cennet papağanına el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, papağanların sağlıksız koşullarda tutulduğu belirlendi.

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