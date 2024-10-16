Ankara'da yaşayanlar dikkat! Hava sıcaklıkları 6 -12 derece düşecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara'da yaşayanlar dikkat! Hava sıcaklıkları 6 -12 derece düşecek

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalacağını duyurdu,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde, yarından itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Hafta başına kadar Ankara'da günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi istendi.

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