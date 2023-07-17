Ankara’da yatak fabrikasında yangın

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ankara’da yatak fabrikasında yangın

Ankara Gölbaşı'nda bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

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