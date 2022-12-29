Yanan ekmek teknesinin içinde öldü 

İHA'nın haberine göre, yangın, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde belediyeye ait Kadir Bey Parkı’nda bulunan Bahar Bahçe Garden Restoran’da meydana geldi. İki katlı ahşap restoranın alt katında bulunan mutfağında başlayan yangın, kısa süre sonra tüm binayı sardı.

Olay yerine, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Her gün restoranda yatan 75 yaşındaki işletme sahibi Hüseyin Aslan ise çıkan yangında yanarak can verdi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangından geriye restoranın küle dönmüş hali kaldı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangının çıktığı bölgede bulunarak koordinasyonu sağlamak ve incelemede bulundu.