Ankara'da kırmızı kart tartışması

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaşıyor. Ankaragücü mücadeleyi 1-0 önde sürdürüyor.
Mücadelenin 60.dakikasında Muleka kırmızı kart gördü.
Hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın Atakan ile girdiği mücadelenin ardından rakibinin yüzüne yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart verdi.
VAR'dan çağrılan hakem Sarper Barış Saka, pozisyonu monitörden izledi ve kırmızı kartı iptal etti.
SAHAYA MUŞTA ATILDI
Ankaragücü taraftarı sahaya muşta attı. Gedson muştayı alıp kenara koydu.
Daha sonrasında Şenol Güneş muştayı Gedson'nun elinden alıp sahaya geri yolladı.
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