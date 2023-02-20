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Ahşap evler küle döndü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde 2 ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangın sebebiyle evler kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:09
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Ankara'daki ahşap evler küle döndü

Ahşap evler küle döndü
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İHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Şahinler köyünde bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın diğer evlere sıçradı. Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı.
Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.
Yangında 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve 3 katlı beton arma ev yangından etkilendi.

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