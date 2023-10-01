Ankara'daki canlı bomba saldırısının detayları ortaya çıktı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırının detayları ortaya çıktı.

Ankara'daki canlı bomba saldırısının detayları ortaya çıktı

Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda s terörist etkisiz hale getirilirken 2 polis memuru ise hafif yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

NTV muhabiri Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre hain saldırı şöyle gerçekleşti.

“Saat 09.30 sularında Kayseri plakalı gri renkli hafif ticari araçla 2 terörist Emniyet Genel Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına geliyor.

Nizamiye önündeki bariyerlere takılan teröristlerden biri uzun namlulu silahla nizamiye önündeki polislere saldırıyor. Burada 2 polis memuru hafif yaralandı. Eylemin başarısız olacağını düşünen terörist sonrasında üzerindeki bombayı patlatıyor.

Uzun namlulu silahı olan terörist polislere ateş etti. Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi.”

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