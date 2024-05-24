Ankara'daki FETÖ soruşturması: 14 tutuklama

Kaynak: AA
Ankara'daki FETÖ soruşturması: 14 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, bu şüphelilerin "emniyet mahrem imamı" olarak faaliyet gösterdiği ve bazı kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlendi. 21 Mayıs'ta gözaltına alınan bu kişiler, Ankara merkezli 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalandı.

Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı, etkin pişmanlık hükümlerini kullanarak örgüt hakkında bilgi verdi.

Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğini ve çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

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