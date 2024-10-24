Ankara’daki hain terör saldırısına ünlü isimler lanet okudu!

Ünlü isimler, dün TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

5 KİŞİ ŞEHİT OLDU

TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine vardiya değişimi sırasında terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı.

Tüm Türkiye terörü, bir kez daha lanetlerken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından öfkelerini dile getirdiler.

“TÜRKİYE İLELEBET DİMDİK AYAKTA DURACAKTIR”

Türkiye'yi derdinden sarsan terör saldırısı sonrasında Oktay Kaynarca ödül aldığı sırada kısa da bir konuşma yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye’min huzurunda, barışında, toprağında kimin gözü varsa Allah kahru perişan eylesin inşallah…"

Müge Anlı: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Hülya Koçyiğit: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi): Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Yılmaz Erdoğan: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ata Demirer: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ferhat Göçer: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

İbrahim Büyükak: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun.

Sinem Kobal: Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Mahsun Kırmızıgül: Ankara'da yaşanan terör saldırısını derin üzüntüyle kınıyorum. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.