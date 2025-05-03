Ankara'dan, Netenyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Keçeli, “İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır” dedi.

İran ve Azerbaycan merkezli bir dizi basın kuruluşu, Netanyahu'nun 7 Mayıs'ta Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaret için Türkiye'nin hava sahasını kullanma izni verdiğini iddia etmişti.