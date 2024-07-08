Ankaragücü 1 maça çıkmadan yolları ayırdı

Teknik direktör kıyımı bu sezon erken başladı.

Ankaragücü, Süper Lig'den düşmesinin ardından Emre Belözoğlu yönetimindeki dönemi kapattı ve teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i oturttu.

Ancak deneyimli teknik direktör, sezonun başlamasına kısa bir süre kala görevinden ayrılma kararı aldı.

"ANLAŞAMADIK"

Başkent ekibi Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i atamış, fakat yeni sezon öncesinde Özdeş'in görevden ayrılması kararlaştırıldı.

Özdeş ile Başkent ekibi arasında yaşanan fikir ayrılığı yolların ayrılmasına neden oldu.

Ankaragücü'ndan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon planlaması sırasında yaşanan bazı görüş ayrılıkları sebebiyle görevini sürdürmeme kararını yönetimimize bildirmiştir.

Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme neticesinde, Kemal Özdeş'in görevden ayrılma talebi onaylanmıştır" denildi.