Ankaragücü 1 maça çıkmadan yolları ayırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü 1 maça çıkmadan yolları ayırdı

Yeni sezona Kemal Özdeş'le başlayan Ankaragücü'nde deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör kıyımı bu sezon erken başladı.

Ankaragücü, Süper Lig'den düşmesinin ardından Emre Belözoğlu yönetimindeki dönemi kapattı ve teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i oturttu.

Ancak deneyimli teknik direktör, sezonun başlamasına kısa bir süre kala görevinden ayrılma kararı aldı.

"ANLAŞAMADIK"

Başkent ekibi Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i atamış, fakat yeni sezon öncesinde Özdeş'in görevden ayrılması kararlaştırıldı.

Özdeş ile Başkent ekibi arasında yaşanan fikir ayrılığı yolların ayrılmasına neden oldu.

Ankaragücü'ndan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon planlaması sırasında yaşanan bazı görüş ayrılıkları sebebiyle görevini sürdürmeme kararını yönetimimize bildirmiştir.

Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme neticesinde, Kemal Özdeş'in görevden ayrılma talebi onaylanmıştır" denildi.

Son Haberler
Almanya'da EURO 2024 depremi Spor
Almanya'da EURO 2024 depremi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi Ekonomi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü Dünya
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu Magazin
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu
Kulak arkası neden peynir gibi kokar? Sağlık
Kulak arkası neden peynir gibi kokar?
CH-53K King Stallion helikopterleri envantere girdi Dünya
CH-53K King Stallion helikopterleri envantere girdi