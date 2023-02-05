5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ömer Erdoğan'ın yerine kim gelecek? Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması

Ömer Erdoğan'ın yerine kim gelecek? Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması

Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör konusunda açıklama geldi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 07:50
Takip Et

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan teknik direktör açıklaması

Ömer Erdoğan'ın yerine kim gelecek? Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması
+
Aa
-

Ankaragücü'nde Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Sarı lacivertli kulüpte yeni teknik direktör için çeşitli iddialar ortaya atılırken, başkan Faruk Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör arayışlarını bir müddet bekletip yardımcı hocamızla devam edeceğiz. Kulüp bünyemizde ve alt yapıda hocalarımız bulunuyor.

Şu anda yapılan haberler doğru değil, dolaylı yollardan yerli ve yabancı isimler geldi. Fakat ondan önce transfer görüşmeleri yaptığımız oyuncular var. Biz o süreçleri tamamlamak istiyoruz. Acele etmeyeceğiz"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
6
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
7
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.