Ömer Erdoğan'ın yerine kim gelecek? Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması

Ankaragücü'nde Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Sarı lacivertli kulüpte yeni teknik direktör için çeşitli iddialar ortaya atılırken, başkan Faruk Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör arayışlarını bir müddet bekletip yardımcı hocamızla devam edeceğiz. Kulüp bünyemizde ve alt yapıda hocalarımız bulunuyor.

Şu anda yapılan haberler doğru değil, dolaylı yollardan yerli ve yabancı isimler geldi. Fakat ondan önce transfer görüşmeleri yaptığımız oyuncular var. Biz o süreçleri tamamlamak istiyoruz. Acele etmeyeceğiz"