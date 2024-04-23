Ankaragücü Beşiktaş kupada karşı karşıya. İşte 11'ler. Maçın kanalı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü Beşiktaş kupada karşı karşıya. İşte 11'ler. Maçın kanalı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş Ankara'da karşı karşıya. Karşılaşmanın 11'leri. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Ümit Öztürk. Karşılaşma ATV'den canlı olarak ekrana gelecek.

Bu maçın rövanşı 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 futbolcu bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle Emrecan Terzi, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku ise kamp kadrosunda.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Takımların bu akşamki maça şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Sponara, Basogog, Sowe.

Beşiktaş Mert, Svensson, Necip, Colley, Umut, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

Son Haberler
Dev tanktan bira bahçeye fışkırdı. Bira severler görüntüleri yutkunarak izledi Gündem
Dev tanktan bira bahçeye fışkırdı. Bira severler görüntüleri yutkunarak izledi
Bağışıklığı düşüren polen alerjisine dikkat! Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Bağışıklığı düşüren polen alerjisine dikkat! Uzmanı uyarılarını sıraladı
Alman sanayiciler bu yıl üretimde düşüş bekliyor Ekonomi
Alman sanayiciler bu yıl üretimde düşüş bekliyor
Bodrum'da kiralık villa fiyatını duyan soluğu Yunanistan'da alıyor! Ev sahipleri çıldırdı Gündem
Bodrum'da kiralık villa fiyatını duyan soluğu Yunanistan'da alıyor! Ev sahipleri çıldırdı
Ortak kullanım alanlarına dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Ortak kullanım alanlarına dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Emeklilikteki ince detay ortaya çıktı. Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat Ekonomi
Emeklilikteki ince detay ortaya çıktı. Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat
Acıkan tilkiyi poğaça ile besledi Keşfet
Acıkan tilkiyi poğaça ile besledi