Ankaragücü Beşiktaş kupada karşı karşıya. İşte 11'ler. Maçın kanalı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Ümit Öztürk. Karşılaşma ATV'den canlı olarak ekrana gelecek.
Bu maçın rövanşı 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta 5 futbolcu bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle Emrecan Terzi, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.
Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku ise kamp kadrosunda.
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Takımların bu akşamki maça şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Sponara, Basogog, Sowe.
Beşiktaş Mert, Svensson, Necip, Colley, Umut, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.