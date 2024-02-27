Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme
Türkiye Kupası'nda oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER

Yapılan açıklamada ilk 11'ler şu şekilde;

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Osayi, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

MAÇ ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Ankara'da hava birden değişti.

Gündüz sıcak bir hava hakimken, akşam saatlerine doğru ayaz çıktı ve yerini soğuk bir hava aldı.

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