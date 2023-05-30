Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi

Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı Ankara'daki dev maç öncesi meterolojiden afet uyarısı yapıldı.

Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi

Meteoroloji'nin şiddetli sağanak uyarısında bulunduğu Başkent için, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yapılan ikazların ardından da Başkent'te yağışlar başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Konya , Çankırı ve Eskişehir’in doğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakika sonunda Galatasaray kazanırsa Süpr Lig şampiyonluğunu ilan edecek.

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