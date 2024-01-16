Ankaragücü taraftarıyla buluştu Rize'yi 3 golle eledi

Kaynak: AA
Ankaragücü taraftarıyla buluştu Rize'yi 3 golle eledi
İki Süper Lig ekibinin kupa kapışmasında Ankaragücü, Rizespor engelini 3-1'lik skorla geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde; iki Süper Lig ekibi Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yaptığı kapışmada Ankaragücü, Rizespor'u 3-1 yendi, Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
Süper Lig'de 5 maçlık seyircisiz oynama cezası bulunan Sarı-Lacivertliler, kupa karşılaşmasında taraftar gücünü arkasına aldı. İlk yarısı golsüz biten maçın 58. dakikasında Ali Kaan Güneren'in golüyle Başkent ekibi 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 83. dakikada Mithat Pala ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1. Ankaragücü 90+7'de kazandığı penaltıyı Tolga Ciğerci, 90+11'de kazandığı penaltıyı da Morutan ile gole çevirip maçı 3-1 kazandı.
Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti.

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