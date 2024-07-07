Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı

Ankaragücü öğle saatlerinde Kemal Özdeş ile yollarını ayırmıştı. Akşam da yeni teknik direktörün Cihat Arslan olduğu açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde hareketli bir gün yaşandı.

İlk olarak 11 Haziran'da teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde yönetimle fikir ayrılığı yaşayan Kemal Özdeş, 26 gün sonra Başkent ekibi ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti.

Sarı-Lacivertli kulüp bu gelişmenin ardından teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı.

"Hoş geldin Cihat Arslan" mesajıyla yapılan duyuruda, "Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.

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