Ankaragücü'nde flaş Cephas gelişmesi

MKE Ankaragücü’nde Trendyol 1. Lig’in ilk maçında kadroda yer almasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve basına açık olan antrenmanda, sarı-lacivertli ekip ligin 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son üç antrenmana izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Renaldo Cephas, bugünkü çalışmada yer aldı. Teknik direktör Arslan’ın izin verdiği Cephas, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Başkent ekibinde hafif sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ise tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum’a hareket edecek.