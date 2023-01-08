Ömer Erdoğan'dan flaş açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, çok değerli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, verdikleri mücadele için oyuncularını kutladı.

Geriye düşmelerine rağmen sahada umudunu kaybetmeyen bir MKE Ankaragücü'nün olduğunu dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok değerli bir 3 puandı, o yüzden çok mutluyum. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Bu maçı haklı bir şekilde çevirmeyi bildik. Oyuncularımızın sahada birbiriyle yardımlaşması, ikili mücadelelere kazanma arzusuyla girmeleri bizi galibiyete taşıdı. Yediğimiz gol dışında net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Bizim ise net girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilsek maç daha farklı bitebilirdi. Bizim için her şeyden önemlisi alacağımız üç puandı, onu da aldık."

Transfer listelerinde kaç oyuncunun bulunduğunun sorulması üzerine Erdoğan, "Listemde 3-4 oyuncu var." dedi.