Ankaralı Turgut isyan etti: : Çocuklarım tehditle yardım paralarını istiyor

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Ankaralı Turgut isyan etti: : Çocuklarım tehditle yardım paralarını istiyor

Ankaralı Turgut ismi ile tanınan şarkıcı Turgut Karataş kanser hastalığı ile mücadele ediyor. Turgut, toplanan yardım paralarının çocukları tarafından tehditle elinden alınmak istediğini iddia etti.

Ankaralı Turgut ismi ile tanınan Turgut Karataş bir süredir akciğer kanseri mücadele ediyor.

Ankaralı Turgut, 1,5 ayda 13 kilo vermiş tedavi için binlerce liralık bir ilaca ihtiyaç duymuştu. Turgut'un durumu gündem olunca yardımseverler el uzatmıştı.

Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut, bir video yayımladı.

Ankaralı Turgut'un son hali hayranlarını üzdü. Kanser tedavisi görüyorduAnkaralı Turgut'un son hali hayranlarını üzdü. Kanser tedavisi görüyordu

Turgut, tedavisi için toplanan paralara evlatlarının göz diktiğini söyledi. Turgut, çocukları tarafından tehdit edildiğini iddia edip, "Baba parasıyla damat besliyoruz" ifadelerini paylaştı. Ankaralı Turgut şunları söyledi:

"27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!"

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