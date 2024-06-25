Ankaralılar bu telleri konuşuyor! Sabah akşam aynı yerde buluşuyorlar

Kuğulu Park, Ankara'nın merkezinde yer alan ve şehrin yeşil alanlarından biridir ve adını park içerisinde yaşayan kuğulara borçludur. Park, hem Ankara halkının hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Kuğuların zarif dansları ve huzur veren görüntüleri, parkı ziyaret edenler için unutulmaz anlar yaratıyor. Parkın bu özel sakinleri, aynı zamanda Ankara'nın doğal güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini de simgeliyor.

Kuğulu Park, şehrin koşuşturmacasından uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır.

Ancak park son günlerde başka bir olayla gündeme geldi. Ankara Kuğulu Park’ta, her sabah ve akşam buluşan kuğuların arasındaki teller kaldırılsın talebi sosyal medyada gündem oldu.

"Aradaki teller kaldırılsın" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kuğuların sabah ve akşam saatlerinde kafesler olmadan bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla tellerin ortadan kaldırılmasını istiyor.

Bu kampanya, kuğuların doğal ortamlarında serbestçe yaşamalarının önemini vurgulayarak geniş destek topladı.

Ancak sosyal medyada birbirinden farklı görüşler de var. Bazı kullanıcılar iki erkek kuğunun sürekli kavga ederek birbirlerine zarar verdiğini o nedenle tellerin konulduğunu savundular.

Bazı kullanıcılar ise kuğuların özgürlüklerinin engellendiğini ifade ederek Ankara Büyüşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesabını etiketleyerek tellerin acilen kaldırılması gerektiğini istediler.

İşte o yorumlardan bazıları:

“Yaaa kiyamam niye tel var ki acaba?”,” O telin ne işi var orda yaa saçmalamaya gel yani, “Sevenleri ayırmayalım”, “O tellerin oraya konma sebebi nedir? Belki de gerekli olmuştur”, “Teller kavga etmelerini engellemek için konmuş. Son kavgada birbirlerinin boynunu kırıyorlarmış neredeyse”,

“Kuğulu Park'taki kuğuları ayıran teller lütfen kaldırılsın, ayrıca çirkin duruyor”, “Ankara’daki hayvanların bile romantik fotoları var. Ankara’nın suyundan mı toprağından mi kardeşim”, “Kuğular bir şekilde kavuşur, benle o asla kavuşmaz bir daha...”

KUĞULU PARKIN TARİHÇESİ:

Kuğulu Park, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve şehrin en sevilen yeşil alanlarından biridir. Parkın tarihçesi, 1950'lerin sonuna kadar uzanıyor. O zamanlar, parkın bulunduğu arazi, içinden dere geçen kavaklık bir bölgeydi ve Kavaklıdere semti bu dere ve kavak ağaçlarından ismini aldı.

1958 yılında Ankara Belediyesi tarafından park haline getirilen bu arazi, Vedat Dalokay'ın belediye başkanlığı döneminde (1973-77) yeniden düzenlenerek popüler hale geldi.

Parkın adı, kurulduğu yıllarda Viyana Belediyesi tarafından hediye edilen beyaz kuğulardan gelmektedir. Bu kuğular, parka getirildikten sonra "Kuğulu Park" adını almasına vesile olmuştu.

Parkın içerisindeki siyah kuğular ise, Çin hükümetinin bir hediyesi olarak Pekin'den getirilmişti.

Kuğulu Park, günümüzde de Ankara'nın en popüler parklarından biri olarak kalmaya devam etmektedir ve park içerisindeki havuzun yanı sıra, çocuk oyun alanları ve Atatürk Bulvarı'na bakan kısmında bir kafeterya bulunuyor.

Parkın girişinde, 2006 yılında dikilen Tunalı Hilmi Bey'in heykeli ve park içerisinde yer alan "Öpüşenler" adlı eser gibi pek çok heykel de mevcuttur.