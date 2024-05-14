Ankaralılara son gün uyarısı. Herkese aynı SMS gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaralılara son gün uyarısı. Herkese aynı SMS gitti
Milyonlarca Ankaralıya vergi borçları ile ilgili mesaj gitti. Sizde hemen kontrol edin çünkü vergi borcunda son gün yaklaşıyor.

Mayıs ayıyla birlikte milyonlarca kişi için belediyeler ödeme çağrısı yaptı. Tapu sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için son iki haftaya girildi.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ UYARISI

Her yıl Mart ayında başlayan ve Mayıs ayının sonuna kadar süren emlak vergisi ödemeleri için belediyeler arka arkaya SMS yollamaya başladı. Ankara'da da ilçe belediyeleri emlak sahibi olan vatandaşlara vergi borçlarını hatırlatan SMS'ler yollamaya başladı.

Gönderilen mesajlarda tapu sahipleri için emlak vergisi son ödeme tarihi hatırlatılırken, tahakkuk eden borcu olan kişilerin bu borçlarını ödemeleri talep ediliyor.

cankayabelediyesisms.jpegSON GÜN 31 MAYIS

Belediyelerin en büyük gelir kaynaklarının başında yer alan emlak vergisi için peş peşe SMS'ler gönderilmeye başlandı.

Belediyelerin vatandaşların cep telefonu numaralarına gönderdiği mesajlarda 2024 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit son ödeme tarihi için 31 Mayıs 2024 günün son gün olduğu hatırlatması yapıldı. Belediyelere emlak vergisi borcu olan kişilerin bu ödemelerini yapmaları istenirken borcunu bu tarihe kadar ödemeyen kişilere emlak vergisi gecikme cezası uygulanacağı belirtildi.

keciorenbelediyesisms.jpgORTALAMA ORTALAM VERGİ 1.124 TL

Emlak vergisi tutarı kişinin sahibi olduğu taşınmazın değeri, büyüklüğü ve ilçesine göre belirlenirken ortalama 1.124 TL olarak ödemelerin çıktığı, taşınmazın bulunduğu ilçeye göre bu rakamın yükseldiği ya da düşebileceği ifade edildi.

vergigorsel.webp

Son Haberler
Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor Gündem
Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor
Yalova’da yüz binlerce adet dolu makaron ele geçirildi Yerel Haberler
Yalova’da yüz binlerce adet dolu makaron ele geçirildi
Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol Gündem
Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol
Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti Spor
Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta Gündem
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı Yerel Haberler
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı