Ankaralılara son gün uyarısı. Herkese aynı SMS gitti

Mayıs ayıyla birlikte milyonlarca kişi için belediyeler ödeme çağrısı yaptı. Tapu sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için son iki haftaya girildi.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ UYARISI

Her yıl Mart ayında başlayan ve Mayıs ayının sonuna kadar süren emlak vergisi ödemeleri için belediyeler arka arkaya SMS yollamaya başladı. Ankara'da da ilçe belediyeleri emlak sahibi olan vatandaşlara vergi borçlarını hatırlatan SMS'ler yollamaya başladı.

Gönderilen mesajlarda tapu sahipleri için emlak vergisi son ödeme tarihi hatırlatılırken, tahakkuk eden borcu olan kişilerin bu borçlarını ödemeleri talep ediliyor.

SON GÜN 31 MAYIS

Belediyelerin en büyük gelir kaynaklarının başında yer alan emlak vergisi için peş peşe SMS'ler gönderilmeye başlandı.

Belediyelerin vatandaşların cep telefonu numaralarına gönderdiği mesajlarda 2024 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit son ödeme tarihi için 31 Mayıs 2024 günün son gün olduğu hatırlatması yapıldı. Belediyelere emlak vergisi borcu olan kişilerin bu ödemelerini yapmaları istenirken borcunu bu tarihe kadar ödemeyen kişilere emlak vergisi gecikme cezası uygulanacağı belirtildi.

ORTALAMA ORTALAM VERGİ 1.124 TL

Emlak vergisi tutarı kişinin sahibi olduğu taşınmazın değeri, büyüklüğü ve ilçesine göre belirlenirken ortalama 1.124 TL olarak ödemelerin çıktığı, taşınmazın bulunduğu ilçeye göre bu rakamın yükseldiği ya da düşebileceği ifade edildi.