Ankara'nın coğrafi ürünün de hasat başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'nın coğrafi ürünün de hasat başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaret olarak tescillenen vişne ürünü, bu yıl beklenenden 15 gün önce hasat edilmeye başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan Çubuk vişnesi, değişen iklim koşulları nedeniyle normalden daha erken olgunlaşarak tarladan toplanıp iç piyasaya sunuluyor. Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık, Kuruçay gibi köylerde üretilen vişneler, sabahın erken saatlerinde toplanıyor.

Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve üretici Ali Tohumcu, yaptığı açıklamada vişnelerin kalitesinin coğrafi yapının ve yüksek rakımın bir sonucu olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de belki de en kaliteli vişneleri biz üretiyoruz" dedi.

Tohumcu ayrıca, Çubuk vişnesinin köklerine dair bilgiler de vererek, 1950'li yıllarda köye dikilen iki vişne ağacıyla başlayan serüveni anlattı.

Çubuk vişnesi, tarladan toplandıktan sonra meyve suyu fabrikalarına, İstanbul ve Ankara hallerine gönderiliyor ya da köydeki pazarcılara satılıyor. Tohumcu, bu yılki hasat sürecinin geçmiş yıllara göre 15 gün önce başladığını da vurgulayarak, "Eskiden ağustos ayının başında başlayan hasat, şimdi iklim değişiklikleri sebebiyle 15 gün önceye çekildi" diye konuştu.

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