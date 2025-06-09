Ankara’nın göbeğinde 18 yaşındaki Umut’u ağır yaralayan Suudi’ye dokunulmazlık kalkanı

Olay, 3 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da meydana geldi. Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde görevli Ataşe Mana Ali M. Alfataıh, kullandığı araçla 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Cem Doğan’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Doğan hastaneye kaldırıldı. Diplomat statüsü nedeniyle Alfataıh, kimliği belirlendikten sonra serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, ataşenin kazada “asli kusurlu” olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne, Alfataıh’ın diplomatik dokunulmazlık kapsamında olup olmadığını sordu.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 2025 tarihli yazısıyla savcılığa yanıt verdi. Yazıda, Alfataıh’ın 2 Temmuz 2021 – 22 Haziran 2025 tarihleri arasında diplomatik ayrıcalık ve bağışıklığa sahip olduğu, ayrıca 15 Ağustos 2024’te Türkiye’den ayrıldığı belirtildi. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturma dosyasına konu şahsın yargılamasının Suudi Arabistan’da yürütülebileceği iletilmiştir. Bu itibarla, başsavcılığınızca konuya ilişkin hazırlanacak fezlekenin ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğinin takdiri ile sonucundan bilgi verilmesini rica ederim"

DOĞAN'IN AVUKATI: KAZA SIRASINDA GÖREVDE DEĞİLDİ

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, kazanın mağduru Umut Cem Doğan’ın avukatı Kemal Ulusoy, Adalet Bakanlığı’nın yazısına itiraz etti. Ulusoy, diplomatik dokunulmazlığın görev dışı eylemler için geçerli olmadığını savundu. Avukat Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer diplomatik temsilci suçun işlendiği anda görev harici bir iş görmekte ise diplomatik dokunulmazlıktan faydalanamaz. Harici görüşmelerimizde Suudi Arabistan Büyükelçiliği, şüphelinin olay sırasında görevli olmadığını, yani diplomatik dokunulmazlık kapsamında bulunmadığını tarafımıza beyan etmişlerdir.”