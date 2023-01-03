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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:53
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya gelen 34 DT 5502 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

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