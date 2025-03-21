Ankara’nın kulis yazarından bomba iddia! Erdoğan’ın İmamoğlu planı…

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde 'kent uzlaşısı' ile 'yolsuzluk' üzerinden 2 soruşturma açılarak gözaltına alınmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık ‘suç örgütü lideri’ tanımını yapmıştı. Muhalefet cephesinden ise ‘kumpas’ yorumu gelmişti. Bugün ise Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan’dan bomba bir iddia geldi. Babacan, parti içerisinden aldığı bilgide yerel seçimlerden hemen sonra Erdoğan’ın İmamoğlu üzerinden planlar yapıldığının konuşulduğunu aktardı. Ayrıca Babacan, İmamoğlu’nun gözaltısı için Şubat ayında denendiğini ve bazı isimlerin gözaltıyı engellediğini yazdı.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yerel seçimlerde İstanbul’u açık ara farkla kazanan ve 3 dönemdir İBB Başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Bir süredir hakkında açılan 6 soruşturma ile gündeme gelen İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edilmişti. 'kent uzlaşısı' ile 'yolsuzluk' üzerinden 2 soruşturma açılarak gözaltına alınan İmamoğlu için Başsavcılık açıklamasında ‘suç örgütü lideri’ tanımında bulunmuştu.

MUHALEFET ‘KUMPASI’ İŞARET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP’de Cumhurbaşkanı ön seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacaktı. Ancak 23 Mart’ta yapılacak olan ön seçim öncesi İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ‘kumpas’ olarak tanımlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı yeri işaret ederek tepki göstermişti.

“YEREL SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA ERDOĞAN’IN İMAMOĞLU ÜZERİNE PLANLAR YAPTIĞI KONUŞULMAYA BAŞLAMIŞTI”

Nefes yazarı Nuray Babacan ise gündemi sarsacak bomba bir köşe yazısı kaleme aldı. Babacan AKP, cephesinde geçmiş dönemde aldığı bilgileri paylaştı. Babacan, yerel seçimlerden hemen sonra Erdoğan’ın İmamoğlu üzerinden planlar yapıldığının konuşulduğunu aktardı. Babacan’ın yazısındaki bölüm ise şu şekilde;

“Yerel seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerine planlar yaptığı konuşulmaya başlamıştı. O dönem AKP’de bunu fazla iddialı bulanlar, İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İstanbul’a kayyum atanması gibi konular gündeme geldiğinde ‘Abartmayın, olay bu noktaya gelmez’ diyenler, bugün sus-pus…

“GÖZALTINA ALINMASI KONUSUNDAKİ İLK GİRİŞİM, ŞUBAT AYINDA YAŞANMIŞ”

Sonradan öğrendik ki; İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusundaki ilk girişim, Şubat ayında yaşanmış. Bu konuda hazırlık yapıldığı duyulunca bazı isimlerin devreye girerek gözaltına engel olduğu aktarıldı.Bazı AKP’li kurmaylar tarafından bu, ‘bir operasyonu engellemek’ tadında anlatılırken, 19 Mart darbesi, partide birilerinin gücünün diğerlerinden fazla olduğunu da gösterdi!