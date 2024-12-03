Ankara'nın ünlü kadın kulis yazarı transfer oldu

Uzun zamandır merakla beklenen ve prova baskısıyla geçtiğimiz günlerde prova baskısıyla okuyucuyla buluşan yeni gazete Nefes, dikkat çeken bir transfer haberine daha imza attı. MedyaRadar'ın özel haberine göre, deneyimli gazeteci ve Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Nefes kadrosuna katıldı.

NURAY BABACAN KİMDİR?

Gazetecilik kariyerine AK Ajans'ta başlayan ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Babacan, daha sonra ANKA Haber Ajansı'na geçti. Burada, dönemin iktidar partisi ANAP içerisinden yaptığı perde arkası haberlerle öne çıktı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Sedat Ergin'in davetiyle Hürriyet Ankara Bürosu'nda parlamento muhabiri olarak görev yapmaya başlayan Babacan, pek çok önemli haberi kamuoyuna taşıdı. 2005 yılında Hürriyet Parlamento Büro Şefi olarak atandı ve bu görevini tam 17 yıl boyunca başarıyla sürdürdü. Babacan, AK Parti'nin kulislerine dair haberleri ve siyasi analizleriyle dikkat çekerken, uzun yıllar Hürriyet’te yayımlanan "Ankara Fısıltıları" köşesinin de yazarıydı. Bu köşede, genellikle Meclis kulislerinde konuşulan senaryolara, sivil toplumun hassasiyet gösterdiği meselelere ve siyasetin renkli yanlarına yer verdi.

Son iki yıldır Gazete Pencere'de köşe yazıları yazan Nuray Babacan, bundan sonra kariyerine Nefes çatısı altında devam edecek.