Ankara'ya iki yeni metro hattı geliyor. Mansur Yavaş duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru-Bağlıca ve Koru-Yaşamkent ile Keçiören Şehitler-Ovacık Uzatma Hatlarının projelerini bitirerek, incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim etti.

Ankara'daki nüfus yoğunluğu ve araç sayısının trafikte ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi adına düğmeye basan ve sıfırdan yeni metro projeleri hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte hizmete sunulacak yeni metro hatlarının çalışmalarına devam ediyor.

PROJELER BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ

Daha önce projesi ve resmi süreçleri tamamlanan ve ihale aşamasında olan Mamak Metrosu’nun (Dikimevi-Natoyolu) ardından 9,36 kilometre ve 5 istasyondan oluşan M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca ile 7,69 kilometre ve 4 istasyondan oluşan M4 Şehitler-Ovacık uzatma hatlarının da projelerinde sona gelindi. Hazırlanan projeler, incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunuldu.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Yeni metro hatlarındaki son durumu ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, şu açıklamada bulundu:

“Ankara'mızın metro ağı için çalışmalarımız sürüyor. Daha önce projesi ve resmi tüm süreçleri tamamlanan, ihale aşamasında olan Mamak Metrosu'nun ardından, Koru Bağlıca - Koru Yaşamkent Uzatma Hattı (9,36 km, 5 istasyon) projesi tamamlandı ve bugün incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim edildi. Keçiören Şehitler-Ovacık Uzatma Hattı (7,69 km, 4 istasyon) projesi tamamlandı ve incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim edildi. Projesi yapılan Kızılay-Dikmen ve Çayyolu-Sincan Hatları dahil 5 projede 51,33 km'lik yeni metro hatlarımız için gün kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanı Metrosu'nun sorumluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olduğu için belediye olarak bir çalışma yapamadığımızı ayrıca belirtiyorum.”

Başkentte raylı sistem ağını genişletilmesi maksadıyla 5 yeni metro hattının projelerinde çalışmalar devam ediyor. Dikimevi-Natoyolu (Mamak), M2 Koru-Bağlıca ve Koru-Yaşamkent, M4 Şehitler-Ovacık, M5 Kızılay-Dikmen ve M6 Çayyolu-Sincan hatlarının tamamlanmasının sonrasında Ankara toplamda 51,33 kilometrelik yeni raylı sistem hattı kazanmış olacak.