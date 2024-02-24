Mansur Yavaş: Belediyenin içinde benim fotoğrafımı asmak yasak. Herkes asacaksa Atatürk'ü ve ailesinin fotoğrafını assın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şereflikoçhisar Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, Belediyede kendi fotoğrafının asılmasının yasak olduğunu, asılacaksa Atatürk’ün fotoğrafının veya asan kişinin kendi ailesinden birisinin fotoğrafının asılmasını söyledi.

“HERKES ASACAKSA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VE KENDİ AİLESİNİN FOTOĞRAFINI ASSIN”

Yavaş, ”Belediyenin içinde benim fotoğrafımı asmak yasak. Herkes asacaksa Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kendi ailesinin fotoğrafını assın” ifadelerini kullandı.

“Emekliye biz destek oluyoruz” diyen iktidar hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, “Onlar 'Daha fazla vereceğiz' diyorlar. Siz belediye başkanısınız, şimdiden versenize” ifadelerini kullandı.

“BELLİ Kİ 1 NİSAN'DAN SONRA ZAMLARA BOĞULACAĞIZ ANLAŞILAN”

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da simite yapılan zammın ardından gelen tepkiler üzerine zammın yerel seçimler sonrasına bırakılması hakkında konuşan Yavaş, bu durumun yerel seçim sonrasında zamların art arda geleceğinin işareti olduğunu ifade ederek,

“Niye 31 Mart'tan sonra? Bunların 31 Mart'tan sonra anladıklarını ben size söyleyeyim. Simitçiler Odası, simit fiyatına zam yapmış, bakanlığa çağırdılar '1 Nisan'dan sonra yapın' diye baskı yaptılar. Belli ki 1 Nisan'dan sonra zamlara boğulacağız anlaşılan” ifadelerini kullandı.