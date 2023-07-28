Ankara'yı kara duman kapladı. Her yerden görülüyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrika alanında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen kara duman Başkenti adeta kapladı. Duman kilometre uzaklardan da gözüküyor.

KAYNAK: İHA
Ankara'yı kara duman kapladı. Her yerden görülüyor

İHA'nın haberine göre, Sincan ilçesi Yenikent mevkiinde Babacan isimli fabrikanın bulunduğu alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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