Ankara’yı karıştıran iddia! Kimlere 500 milyon lira transfer ücreti verildi

AKP, İYİ Parti’den seçime girerek kazanan iki milletvekili ve çoğunluğu Yeniden Refah Partisi’nden toplam 13 belediye başkanını düzenlediği törenle partiye katmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP saflarına katılan siyasilere rozetlerini takmıştı.

CHP eski Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ise AKP’nin düzenlediği “transfer operasyonu” için dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

AKP, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde tarihinde ilk kez CHP’nin ardından ikinci parti olmuştu.

Partinin 23’üncü yıl dönümü etkinliklerinde, AKP’ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri de tanıtıldı.

Mustafa Balbay, TELE 1’de katıldığı programda, AK Parti’nin bu transferler için 15 milyon dolar (500 milyon TL) bütçe ayırdığını iddia etti.

15 MİLYON DOLAR(500 MİLYON LİRA) HARCANDI

Balbay, “Böyle bir ortamda AK Parti’ye geçmek için ya kişisel olarak istikbalinizi düşünüyorsunuz demektir, ya da AK Parti’ye geçmekten başka çareniz kalmamış demektir. Ankara’da AK Parti’nin bu tür transferler için en az 500 milyon lira ayırdığı konuşuluyor” dedi.