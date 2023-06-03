Ankara'yı sağanak vurdu. Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Ankara’da etkili olan sağanağın ardından oluşan olumsuz şartlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilgili birimlerde izinlerin iptal olduğunu açıkladı.

Ankara'yı sağanak vurdu. Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Editör: İsa Karaarslan

Ankara'da bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

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Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Ayrıca Ankara-Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

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man“İLGİLİ BİRİMLERİMİZİN TÜM İZİNLERİ KALDIRILMIŞTIR”

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yurttaşları uyardı.

Yavaş, “Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız” ifadelerini kullandı

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