AKP’li Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e övgü dolu sözler: O benim kahramanımdır

AKP’li eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, canlı yayın konuğu olduğu Habertürk TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerine elde ettiği sonucu değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

31 Mart yerele seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlara ilişkin konuşan Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i çok başarılı bulduğunu söyledi.

Özel ile ilgili bir anısını da anlatan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

“MUHAKEMESİ KUVVETLİ, MÜCADELECİ BİR İNSAN OLARAK TANIYORUZ KENDİSİNİ”

"Özgür Özel Ben Milli Selamet Partisi il başkanı iken Manisa'da, daha iki yaşındaydı. Onun lehine söylüyorum bunu. O da eczacılıktan sonra il başkanlığı, il başkan yardımcılığı veyahut oralarda bulundu, milletvekili oldu, daha önce seçilemedi birkaç defa ama siyaseti bırakmadı. Ağzı güzel laf yapan, muhakemesi kuvvetli, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini.

Benim için çok önemli bir tarafı daha var. 2017 falan 15 Temmuz olmuş arkadan KHK'lar, arkadan tutuklamalar, arkadan davalar. OHAL dönemi gerekliydi. Böyle bir hain darbe girişimi karşısında olağanüstü halden başka bir şey olmaz. Eşimin amcasının oğlu, Manisa'da sağlık müdürüydü. Bizim de Haziran seçimlerinde adayımız olmuştu. Ben de bırakmıştım o tarihte. Arkadan da tutuklandı, cezaevine girdi. Hakkında da hiç dava açılmadan çok şükür bugünlere kadar geldi. Bizim amcamız yani eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Tabii tutuklu arkadaşımız, ismini vermeyeyim müsaade ederseniz herkes bilecektir. Onu da elleri bağlı olarak getirdiler, sonra bir odaya koydular. Akrabalar da geldi, kimisi ağlıyor, kimisi kucaklaşıyor falan. Amcamızın naaşı da avluda.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIDIR”

Şimdi ben gittim, ben akrabasıyım. Yani amcamızı da çok seviyoruz. Melek gibi bir insan. Özgür Özel gelmiş. O zaman Manisa milletvekili. Sanıyorum belki de sağlık müdürü olan arkadaşının babasının cenazesine geldi. Veya ben gittiğim için geldi. Bu tarafı sorgulama imkanımız yok. Ama Mehmet Akif Bey hayatımın en büyük hayal kırıklığıdır, Manisa'nın 5 milletvekili var AK Parti'de, hiçbirisi yok orada. Bunlardan ikisi elinden tutup da milletvekili yaptığım insanlar. Bir tanesi de o köyün çocuğu. Onlar yok ortalıkta. Vali zaten yok. Başsavcı kaçmış. Her biri bir tarafa dalmış, ben gideceğim diye. Özgür Özel var, ben varım. Cenaze geldi, imam bulundu. Getirdiler amcamızın oğlunu, jandarma araba başında, jandarma astsubay mıydı, teğmen miydi hatırlamıyorum. Efendim kelepçeleri çözemeyiz dediler, efendim biz böyle talimat aldık dediler. Allah bin kere razı olsun, o benim kahramanımdır. Özgür Bey dedi ki, başkanım lütfen siz karışmayın, ben bu işi çözerim dedi. Onlarla o tartışmaya girdi. Siz dedi girerseniz işin içini bunu büyütürler dedi. Ben onlarla mücadele edeceğim dedi. Jandarma gene kabul etmedi. Valiyi aradı, başsavcıyı aradı telefonla. Onlarla şiddetle münakaşa etti. Yaptığınız ayıptır dedi yani bu çocuk babasının cenazesine gelmiş. Niçin Allahu Ekber demesine izin vermiyorsunuz? Kaçacağından mı korkuyorsunuz?

“ÖZGÜR ÖZEL BENİM HUKUKUMU KORUDU”

Sonunda merhamete mi geldiler, korkuya mı geldiler, elleri çözüldü, çocuk Allahü Ekber dedi babasının namazını kıldı. Şimdi hiçbir AK Partilinin olmadığı bir yerde her şeylerini bana borçlu olan insanların bile kaçarak, korkarak gelmediği bir yerde Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam. Ama ben hayatıma CHP'ye oy vermedim. Vermeyi de düşünmem. Bu ayrı bir şey. Nasıl CHP'liler benim dürüstlüğüm, namuslu oluşum karşısında beni takdir ediyorlarsa, ben de bu yaptığından dolayı ona teşekkür ediyorum her zaman."