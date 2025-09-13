Ankara’yı sarsan bomba iddia: Gizli ses kaydı…

Nefes gazetesinin “Duvarların Dili Olsa” köşesinde, parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık, siyasi kulislerde konuşulan bir iddiayı aktardı. CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, yerel seçimlerin ardından Özel ile görüşme öncesi Çerçioğlu’nun yanındaki bir kişinin hareketlerinden şüphelenildi. Çerçioğlu’nun görüşmesini telefonla gizlice kaydetmeye çalışabileceği düşünüldü. Bu nedenle görüşme odasına telefon sokulmadı. Ancak iddialar doğru olmadığı çıksa da akıllarda soru işaretine neden oldu.

5-6 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Ankara kulislerinden sızan iddiaya göre; yerel seçimlerin ardından Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul İl Başkanlığı’nda 5-6 dakikalık bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Çerçioğlu’nun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında bazı iddiaları Özel’e iletti.

GİZLİ SES KAYDI İDDİASI

Diğer bir iddiada ise görüşme öncesi, Çerçioğlu’nun yanındaki bir kişinin hareketlerinden şüphelenildi. Bu kişinin, Özel ile Çerçioğlu’nun görüşmesini telefonla gizlice kaydetmeye çalışabileceği düşünüldü. Bu nedenle görüşme odasına telefon içeriye alınmadı.

BİLGİSAYAR GETİRİLMİŞ

Ancak Çerçioğlu’nun ekibi, sunum yapmak için yanlarında bir bilgisayar getirmişti. Aynı teşebbüsün bilgisayar aracılığıyla da yapılabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine Özgür Özel, Çerçioğlu’nun iddialarını yalnızca dinlemekle yetindi ve görüş belirtmedi.

İDDİALARIN DOĞRU DEĞİL, ANCAK AKILLARA SORU İŞARETİ GETİRDİ

Daha sonra Çerçioğlu’nun Ömer Günel hakkında öne sürdüğü iddialar araştırıldı ve doğru olmadığı sonucuna varıldı. Çerçioğlu’nun bu iddiaları, kendisi hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.