Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek

Axios'un haberine göre, anket kapsamında 50 yaş üstü 2.542 ve 50 yaş altı 770 kişiye çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri soruldu. Sonuçlar, katılımcıların yüzde 47'sinin çocuk sahibi olmayı planlamadığını gösterdi.

Bu oran, 2018 yılında yapılan benzer bir ankette yüzde 37, 2021 yılında ise yüzde 44 olarak tespit edilmişti. Ankete katılanların çoğu, çocuk sahibi olmak istemediklerini belirtirken, bazı katılımcılar "dünyanın durumunun çocuk bakmaya uygun olmadığını" veya "bütçelerinin çocuk bakmaya yetmediğini" ifade etti.

Ankete göre, kadınların yüzde 64'ü çocuk sahibi olmayı düşünmezken, bu oran erkeklerde yüzde 50 olarak belirlendi.