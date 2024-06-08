Anket sonuçlandı! Halkın yüzde 73,1'i aynı dertten muzdarip

Türkiye'de ekonomik koşulların bireylerin tasarruf alışkanlıkları üzerindeki etkisi, Areda Piar Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir çalışmayla detaylandırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu, yani %73'lük bir kesim, finansal birikim yapma konusunda zorluk çekiyor. Bu durumun temelinde yatan sebep, katılımcıların neredeyse yarısının, %49,8'inin, yeterli gelire sahip olmaması olarak gösteriliyor.

Ek olarak, çalışmaya katılan bireylerin %70,4'ü ülkede tasarruf yapmanın güçlüklerini dile getiriyor ve bu zorlukların altında yatan nedenler arasında ekonomik istikrarsızlık ve yüksek enflasyon oranları bulunuyor. Türk halkı arasında en popüler tasarruf yöntemi ise geleneksel bir yatırım aracı olan fiziki altın. Altın, özellikle belirsiz ekonomik zamanlarda güvenli liman olarak görülüyor ve bu da onu tasarruf araçları içinde en çok tercih edilen seçenek haline getiriyor.

Araştırma ayrıca, katılımcıların yarısından fazlasının, %50,7'sinin, mali sıkıntılar nedeniyle tatil yapmaktan vazgeçtiğini ortaya koyuyor. Diğer yandan, %31,7'si daha ekonomik alternatifleri tercih ederken, sadece %11,1'lik bir kesim tatil planlarında herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Bu bulgular, Türk halkının yaklaşık yarısının, %46,5'inin, kişisel finansal durumlarını olumsuz olarak değerlendirdiğini gösteriyor ve bu da genel ekonomik görünümle ilgili endişeleri yansıtıyor.