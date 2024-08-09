Anketlerle ilgili acı itiraf! AKP’nin iki numarası Efkan Ala açıkladı

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya platformlarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin hassasiyetleri var. Birileri özgürlükleri kısıtlıyor ve insanların paylaşımlarını kaldırıyor. Türkiye, özgürlükleri kısıtlamak için değil, genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Muhataplarımızın Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate almasını istiyoruz. Çocukları korumaya yönelik adımlar atıyoruz. Bu iletişim devrimi çağında kısıtlamalarla yola devam etmek istemiyoruz. Kısa sürede netice alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BAZILARI İSE GERİDE GÖSTERİYOR”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Ala, “Biz de sürekli anketler yaparak yol haritamızı belirliyoruz. Anketlerden bazıları bizi önde, bazıları ise geride gösteriyor. Biz önümüze bakıyoruz.” dedi.

“ANAYASA YAPILIRSA YATIRIMCI GELİR”

Anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Ala, “Anayasa tartışması yapılıp siyaset burada inisiyatif alırsa Türkiye’nin önü inanılmaz açılır. Hem yerli yatırımcı hem de yabancı sermaye burada sadece sıcak para olarak kalmaz, yatırım yapmaya başlar” şeklinde konuştu.

“SÜREKLİ DEĞİŞİM VAR”

Ala, AKP’de dokuz ay önce olağanüstü kongre yapıldığını ve MYK kurullarının üçte ikisinin değiştiğini belirterek, “Değişimi bayrak yarışı olarak görüyoruz. Önceki dönemde görev yapan arkadaşlarımız başka yerlerde değerlendiriliyor. Sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Kendisi değişim ve dönüşüm sürecinde olmayan bir siyasi organizasyon, Türkiye’yi de değiştiremez. Değişim AK Parti’de bitmez, bitmemeli de” dedi.