Anlaşma sağlandı! Süper Lig ekibi dünya yıldızı golcüyle imzalıyor

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Anlaşma sağlandı! Süper Lig ekibi dünya yıldızı golcüyle imzalıyor

Süper Lig ekibi Başakşehir, Piatek'in ayrılığının ardından Roma'da forma giyen Eldor Shomurodov'u transfer etmek için harekete geçmişti. Turuncu-lacivertlilerin, bu transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Başakşehir, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezonun flaş ismi Piatek ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni golcüsünü buldu.

BAŞAKŞEHİR ELDOR SHOMURODOV'U GETİRİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Eldor Shomurodov'u 3 milyon euro karşılığında kiralamak üzere Roma ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında 2.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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30 yaşındaki forvetin, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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