Anlaşma sağlandı! Süper Lig ekibi dünya yıldızı golcüyle imzalıyor

Başakşehir, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezonun flaş ismi Piatek ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni golcüsünü buldu.

BAŞAKŞEHİR ELDOR SHOMURODOV'U GETİRİYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Eldor Shomurodov'u 3 milyon euro karşılığında kiralamak üzere Roma ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında 2.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

30 yaşındaki forvetin, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.