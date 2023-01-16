Pepe Porto ile sözleşme yenileyecek

Porto, 39 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.
Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.
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