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Pepe Porto ile sözleşme yenileyecek

Porto, tecrübeli defans oyuncusu Pepe ile sözleşme yenilemesi bekleniyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:55
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Anlaşma yakın. Pepe sözleşme yenileyecek

Pepe Porto ile sözleşme yenileyecek
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Porto, 39 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.

Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.

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